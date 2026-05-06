Москва6 маяВести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день памяти Георгия Победоносца всегда вспоминает своего дядю, служившего неподалеку от Брестской крепости. Об этом он рассказал на проповеди в храме Вооруженных сил РФ.
Как цитирует патриарха ТАСС, его дядя, в честь которого он и получил имя Владимир при крещении, был связистом в районе Брестской крепости и выполнял задачи по обеспечению связи на приграничной территории.
Служил в Брестской крепости, но, как связист, не находился даже за стенами этой крепости, а должен был прокладывать какие-то линии передачи, связи на самом краю странырассказал патриарх
Он добавил, что долгие годы семья не имела сведений о судьбе дяди, а его сестра не позволяла считать его погибшим. Лишь спустя десятилетия отец патриарха провел отпевание без вести пропавшего воина.