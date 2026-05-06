Патриарх Кирилл рассказал о своем дяде, который был фронтовиком Патриарх Кирилл: в день памяти Георгия Победоносца вспоминаю своего дядю

Москва6 мая Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день памяти Георгия Победоносца всегда вспоминает своего дядю, служившего неподалеку от Брестской крепости. Об этом он рассказал на проповеди в храме Вооруженных сил РФ.

Как цитирует патриарха ТАСС, его дядя, в честь которого он и получил имя Владимир при крещении, был связистом в районе Брестской крепости и выполнял задачи по обеспечению связи на приграничной территории.

Служил в Брестской крепости, но, как связист, не находился даже за стенами этой крепости, а должен был прокладывать какие-то линии передачи, связи на самом краю страны рассказал патриарх

Он добавил, что долгие годы семья не имела сведений о судьбе дяди, а его сестра не позволяла считать его погибшим. Лишь спустя десятилетия отец патриарха провел отпевание без вести пропавшего воина.