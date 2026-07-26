Протоиерей: поездки на фронт стали возможностью поговорить с русским мужиком Протоиерей Тимофеев: у русского мужика на фронте и священника много общего

Москва26 июл Вести.У русского мужика на фронте и православного священника много общего, им есть о чем поговорить, рассказал ИС "Вести" доцент кафедры теологии, заведующий отделением апологетики ПСТГУ протоиерей Александр Тимофеев.

Духовное лицо служит литургию в прифронтовых условиях. Протоиерей обратил внимание на растущее число прихожан в храмах.

Лично для меня, например, поездки на фронт стали возможностью поговорить с русским мужиком, потому что часто его в храме просто нет. А тут вот мужик, которому некогда, который был - то ли в гараже, то ли на рыбалке, то ли еще где - он теперь с автоматом на фронте. И оказалось, русскому священнику и русскому мужику простому есть что друг другу сказать, о чем поговорить, и у нас очень много общего. Это просто меня поразило. Действительно время благоприятное отметил Тимофеев

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