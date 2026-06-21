Москва21 июн Вести.В каждом храме и приходе РПЦ собирают гуманитарную помощь и плетут сети для российских военных. Об этом ИС "Вести" рассказал главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров.

Он добавил, что больница помогает в обучение специалистов по уходу и организует сестричества по всей стране.

Есть очень большая деятельность, которая проходит в каждом храме, в приходе, где люди собирают гуманитарную помощь, плетут сети. Если говорить про больницу, она и сейчас, на протяжении последних четырех лет, ежедневно занимается помощью в исторических регионах, и медицинской помощью, и обучает специалистов по уходу, помогает организовывать сестричества по всей России. Деятельность обширная, и вся эта деятельность происходит по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. И мы счастливы, что мы имеем возможность это делать рассказал Заров

Ранее он заявил о важности интеграции участников СВО в мирную жизнь. По мнению врача, они должны стать примерами для подражания молодежи.