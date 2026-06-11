Москва11 июн Вести.Главный врач больницы святителя Алексия Русской Православной Церкви Алексей Заров в комментарии ИС "Вести" поделился эмоциями от присуждения ему государственной премии России.

По его словам, он ощутил радость и большую ответственность, когда узнал о награждении.

Конечно, радости, ощущение ответственности, но есть такое некоторое ощущение, что наверно недостойности, вот, но, когда вспоминаешь о той работе, которую делают наши врачи, медицинские сестра, сестра милосердия, думаешь, что они достойны. А я просто в их лице эту премию получаю. И вот сегодня в праздник Святителя Луки, такое совершенно неожиданное для нас событие. Вот мы слышали, что два года назад нас подавали на эту премию, но вот в этом году мы сегодня узнали, что мы стали и лауреатами сказал Заров

Он также отметил, что больница помогает в зоне специальной военной операции с первых дней.

Наша больница, как больница, оказывают медицинскую помощь как здесь, в Москве, так и в наших филиалах. Филиалы — это паллиативные, то есть филиалы, оказывающие помощь паллиативную медицинскую помощь в российских регионах. Для нас очень важным и близким являются люди, которые живут на Донбассе, в Новороссии, поэтому мы планируем открытие филиалов там, которые тоже будут оказывать паллиативную помощь. Очень нужная помощь там. Мы планируем дальше продолжить нашу добровольческую деятельность. Это работа наших врачей, особенно в тех местах, где совсем практически нет медицинской помощи подчеркнул главврач

В Москве объявлены лауреаты Государственной премии России за 2025 год в области науки, культуры, гуманитарной и правозащитной деятельности.

Торжественная церемония вручения государственных премий традиционно пройдет в День России, 12 июня, в Кремле.