Москва21 маяВести.Создание эндокринологической службы в России стала главной задачей в жизни. Об этом ИС "Вести" заявил Герой Труда РФ, президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Иван Дедов.
Я вам скажу, так сказать, если задача, это создать эндокринологическую службу. Вот это самое главное. Эндокринологической службы не было. Она вообще не звучала, она где-то там была. А сегодня она, конечно, доминирующаясказал он
21 мая президент РФ Владимир Путин отметил вклад Дедова в теорию и клиническую практику современной эндокринологии. Академик был удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.