Москва12 июн Вести.Дети лауреата госпремии Алексея Зарова вместе с отцом ездят в Мариуполь для оказания медпомощи жителям Донбасса, рассказал главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия в интервью ИС "Вести".

Алексей Заров стал лауреатом Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. С 2022 года он организовал оказание медпомощи жителям регионов России, пострадавшим в зоне СВО. Помогают Зарову и его дети.

У меня двое учатся в медицинском институте, а дочка Евдокия уже врач, все трое уже побывали. Как только 18 лет, сразу они поехали в Мариуполь. Причем сами хотят. Видят пример таких людей отметил главврач

12 июня в День России в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда" и знаки лауреатов Государственных премий России.