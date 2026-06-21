Вернувшиеся с СВО важны как пример для воспитания молодежи, заявил эксперт Главврач Заров: ветераны СВО важны как пример для воспитания молодежи

Москва21 июн Вести.Для социальной реабилитации вернувшихся с СВО важно, чтобы они осознавали, что они нужны обществу. Такое мнение ИС "Вести" высказал главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров.

Если говорить все-таки про реабилитацию социальную, то я думаю, что здесь очень важно, чтобы те люди, которые возвращались [с фронта], понимали и осознавали, что они не являются какими-то вот получателями благ, а что они нам нужны, что нам нужны их знания, они нужны как пример воспитания молодежи, нам нужны они как профессионалы. Когда они это сознают, то они сразу восстанавливаются, на самом деле. Это одно из главных правил рассказал Заров

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