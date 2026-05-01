Москва1 мая Вести.Вернувшихся со спецоперации бойцов необходимо интегрировать в социально-экономическую деятельность мирной жизни. Такое мнение озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Я считаю, что реинтеграция наших защитников является одной из ключевых задач следующего созыва [в Госдуме]. Потому что люди вернутся [с СВО]. Мои товарищи, с которыми мы начинали службу, остались там. Я очень часто слышал от них вопрос: "Куда нам возвращаться? Охранниками в магазин?" Я им говорил, что ни в коем случае, нельзя так себе рисовать перспективу. Идти в правоохранительные органы? Я считаю, что не все могут туда пойти, правоохранительные органы — это тоже очень специализированно. Есть службы МЧС, службы контроля, например, рыбнадзор может быть полезен. Но я считаю, что огромное количество людей должно быть интегрировано в нашу экономику. Ведь зарплаты в экономике, особенно в ряде регионов, приближаются к зарплатам, которые получают люди сейчас на линии боевого соприкосновения