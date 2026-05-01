Милонов об участии в СВО: ангел-хранитель — это находящийся рядом с тобой боец

Милонов уверен, что каждый боец СВО должен уметь оказать первую помощь Милонов об участии в СВО: ангел-хранитель — это находящийся рядом с тобой боец

Москва1 мая Вести.Сослуживец, который может оказать первую помощь, для бойцов СВО на передовой является ангелом-хранителем. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Я [на СВО] сталкивался больше с первичным звеном оказания помощи, когда боец рядом получал ранение. Очень важна базовая медицинская подготовка всех практически без исключения. То есть любой боец на передовой [должен быть обучен]. Не надо думать: кого-то мы научим, кого-то не научим, всех нужно хоть как-то, но научить наложить турникет, повязку, и мобилизовать человека. Потому что подчас твой ангел-хранитель — это тот боец, который находится рядом с тобой. У тебя ранение, и только он тебе поможет в этот критический период выжить, чтобы он тебя обезболил, наложил турникет. Я сам столько раз накладывал турникеты людям, причем даже разбирался в разных моделях, как отмечать, чтобы у человека время не истекло рассказал Милонов

В прошлом году депутат Госдумы Милонов сообщил, что получил ранение на СВО. При этом он пояснил, что воздержался от широкого распространения информации об инциденте, чтобы избежать возможных спекуляций и искажений фактов.

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