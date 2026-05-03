Врач Сачков: пациенты с ожогами нуждаются в поддержке после выписки из больницы Врач Сачков: пациентам после ожоговых травм требуется поддержка

Москва3 мая Вести.Пациентам, которые получили ожоги, а после излечились, требуется поддержка и после выписки. Такое мнение ИС "Вести" высказал завотделением острых термических поражений Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (НИИ Склифосовского) Алексей Сачков.

Ожоговый центр Института Склифосовского — это полноценный ожоговый центр, уникальная структура в составе НИИ Склифосовского. За год к нам обращаются порядка 2,5 тысячи пациентов. Казалось бы, термическая травма, ожоги — не такая частая история, но 2,5 тысячи человек — это что-то значит. Особенность термической травмы в том, что, давайте будем гуманистами, это очень больно. Это травма, которая оставляет след на здоровье пострадавшего в целом и оставляет внешние, довольно заметные в ряде случаев изменения, которые могут социально и физически инвалидизировать человека. Это те пациенты, которые проходят тяжелейший путь испытаний, связанных с ожогом. Это и боль, и переживания, и сложности в социальной жизни после выписки сказал он

Врач подчеркнул, что такая категория граждан требует поддержки и после выписки.

Это люди, которые после выписки вылечились физически, но заслуживают и требуют к себе постоянного внимания медицинских работников, реабилитологов, потому что последствия ожогов и ожоговой болезни длятся очень долго. Это довольно значимая социальная и медицинская проблема подчеркнул он

Потому, отметил Сачков, пациентам нужна поддержка как с точки зрения техники, фармакологии, так и современных технологий.

Термическая травма — это проверка системы здравоохранения и проверка гуманизма общества. Мы это знаем, мы это понимаем и целеустремленным образом трудимся сказал он

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