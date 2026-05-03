Москва3 мая Вести.Военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный отметил профессионализм врачей Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (НИИ Склифосовского). В 2024-м году сам журналист проходил лечение в медучреждении после ранения, полученного из-за удара дрона в Курской области.

По его словам, от лечения в "Склифе" у него остались лишь теплые воспоминания, хотя сам процесс был болезненным из-за характера травм.

Плохое-то остается на задворках воспоминаний, конечно. Ожоговые травмы — это очень-очень больно. Я не знаю, что больнее может быть в жизни. Но, несмотря на это, у меня очень теплые воспоминания о "Склифе". Я даже шутил, когда мой лечащий врач-комбустиолог (ожоговый хирург) в процессе моего излечения, когда я уже был не под наркозом, причинял мне очень серьезную боль и еще приговаривал: "Неужели настолько больно?" Я говорю: "А вы никогда не получали ожогов?" А он отвечает: "Да нет, боже упаси, конечно". Это все, конечно, смешно, как фильм "Ирония судьбы". Врачам иногда нужно делать больно, чтобы стало лучше заявил Поддубный

Военкор отметил, что врачи в НИИ Склифосовского на его глазах буквально исцеляли людей в критическом состоянии.

Я, как репортер, пока лежал в больнице, наблюдал, как развиваются истории излечения моих собратьев по несчастью. А в то время в "Склифе" лежали гражданские из Курской области, которые получили ранения, схожие с моими. И для человека, у которого нет медицинского образования, который смотрит на все довольно упрощенно, это действительно напоминало чудо чудесное. Когда человек в реанимации, и кажется, что нет у него шансов, если не на жизнь, то на нормальную [жизнь] точно, но проходит несколько месяцев, и он становится нормальным. Возвращаются те вещи, о которых при обычных обстоятельствах ты не задумываешься, насколько они ценны. А врачи возвращают человеку способность моргать, например, видеть, чувствовать, двигать руками-ногами, ходить, вообще жить. Это удивительное ощущение. Я хорошо помню, когда меня выписали из реанимации. Я вышел на улицу, а тогда была осень. И возникло потрясающее ощущение, что нужно дышать и ходить. Просто дышать и ходить поделился он

Ранее в НИИ Склифосовского впервые в России вживили протез напрямую в бедренную кость. Заведующий научным отделением травматологии Института Алексей Файн в интервью ИС "Вести" рассказал, что планируется масштабировать этот опыт.