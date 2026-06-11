Садовничий рассказал о главном принципе, которому следует на посту ректора МГУ Садовничий: я все время придерживался принципа поддержки фундаментальных наук

Москва11 июн Вести.Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий в интервью ИС "Вести" рассказал о главном принципе, которому он следует на посту руководителя вуза.

Виктор Садовничий стал лауреатом Государственной премии РФ 2025 года за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Ректор МГУ поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он заметил его работу и решил присудить премию.

За это время я прежде всего обратил внимание на широту охвата образования направлениями, которые изучаются в Московском университете. Таких новых 30 факультетов было открыто за это время. Наш Московский университет стал востребован в мире. Пришли просьбы глав государств открыть филиалы Московского университета. Мы открывали один за одним филиалы в восьми странах… Все время я придерживался принципа поддержки фундаментальных наук… Московский университет – лидер. Я горжусь этим. Но премия дана в целом не мне, эта премия всем тем в нашей стране, кто удержал наше прекрасное образование, в том числе гуманитарное отметил академик РАН

Садовничий находится на посту ректора МГУ 34 года. Он был удостоен звания Герой Труда РФ, является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а также лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РФ в области науки и техники.

Награждение лауреатов Государственной премии 2025 года пройдет в Кремле 12 июня.