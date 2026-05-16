Москва16 мая Вести.Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий в интервью ИС "Вести" заявил о высоком профессионализме коллектива Института стран Азии и Африки МГУ.

По его словам, именно мастерство преподавателей обеспечивает высокий уровень знаний у выпускников института.

Состав преподавателей - это легенда. С момента создания института, восстановления, преподаватели всегда отличались высоким уровнем профессионализма. И сегодня 70 лет Институту стран Азии и Африки, мы получили поздравление президента [России] Владимира Владимировича [Путина]. Многие послы выступали и присутствовали. Я думаю, все радуются, что коллектив пришел с такими результатами к этому юбилею сказал он

Садовничий добавил, что укреплению коллектива способствует единодушное стремление решать проблемные вопросы.

[Если] есть проблемы в коллективе, мы договорились, их все решаем, и они только укрепят наш потенциал. Я поздравляю всех сотрудников Института стран Азии, всех, кто имеет отношение к выпускнику с этим замечательным юбилеем. 70-летием со дня основания [Института] стран Азии. Выдающее явление в Московском университете подчеркнул он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как, будучи студентом ИСАА МГУ, стал учить турецкий язык.