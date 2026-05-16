Песков рассказал, почему в вузе лишился права выбирать язык для изучения Песков начал изучать турецкий язык вынужденно, а потом полюбил его

Москва16 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, будучи студентом Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, начал учить турецкий язык не по своей воле, однако потом полюбил его. Об этом Песков рассказал в интервью ИС "Вести".

По словам Пескова, права выбрать иностранный язык для изучения он лишился из-за недобора баллов.

В советское время действовали очень строгие правила, и для того, чтобы иметь право выбирать язык, нужно было получить необходимое максимальное количество баллов. Я не набрал максимального количества баллов, поэтому у меня права выбирать язык не было. И мне дали принудительно турецкий язык, что сначала было для меня страшной трагедией. Но потом, уже когда я его начал любить, я влюбился и в язык, и в историю, и в культуру, и в литературу Турции рассказал Песков

Тем временем директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов в интервью ИС "Вести" рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются студенты этого вуза в ходе обучения. Сегодня, 16 мая, ИСАА отмечает 70 лет.