В Институте стран Азии и Африки рассказали о сложностях студентов при обучении Глава ИСАА МГУ: студенты не сразу осознают, что востоковедение - большой труд

Москва16 мая Вести.Многие первокурсники уверены в своих выдающихся способностях, но реальная студенческая жизнь оказывается сложнее, ведь востоковедение — это большой труд. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

Сегодня конкурс на место в вузе составляет около 15 человек. Количество студентов на платном и бюджетном отделениях примерно одинаковое — соотношение 100 к 100. При поступлении в МГУ абитуриенты сдают не только три экзамена ЕГЭ, но и дополнительный вступительный экзамен по истории. Благодаря такому отбору к обучению допускаются лучшие из претендентов, убежден он.

Они думают, что они блестящие. Но потом начинается реальная студенческая жизнь, и многие школьные подвиги, оказывается, не засчитываются. И поэтому на первом курсе отсев немалый. А вот потом происходит стабилизация. Потому что многие не выдерживают восточного языка и такой интенсивности изучения. Надо понять, что востоковедение — это большой труд, поскольку мы углубленно изучаем не язык, а культуру и цивилизацию других народов подчеркнул Алексей Маслов

Он подытожил: такой подход дает долгосрочные результаты. Даже если выпускник не работает в сфере востоковедения, приобретенные навыки и кругозор делают его востребованным специалистом — среди выпускников немало политиков и писателей.