В Институте стран Азии и Африки назвали самые популярные у студентов языки В Институте стран Азии и Африки отметили взлет интереса к фарси

Москва16 мая Вести.В Институте стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова отмечен прирост числа студентов, проявляющих интерес к языку фарси, на котором говорят в Иране. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал директор вуза Алексей Маслов.

По его словам, практически ежегодно интерес к изучению языков в вузе растет на 10–15 %, при этом динамика спроса по отдельным языкам может то взлетать, то падать.

Всегда большой интерес к китайскому языку, арабскому, турецкому. В последние годы взлетел фарси в связи с известными событиями. Люди стали проявлять огромный интерес к африканским языкам, потому что там есть развитие экономики, огромный интерес к языкам Юго-Восточной Азии. А, например, в прошлом году мы даже ввели армянский язык, который оказался весьма популярен сообщил Маслов

Он добавил, что учиться студенты приходят уже мотивированными: многим заранее известно, кем они будут работать.