Москва18 апр Вести.Молодежь в Иране, как и во всем мире, хочет развлекаться, но ее жизнь пропитана религией. Об этом ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник Института философии РАН, директор по науке Фонда Ибн Сины Андрей Лукашев.

По его словам, молодые иранцы вынуждены участвовать в различных религиозных мероприятиях, поскольку основу жизни страны составляет ислам.

С одной стороны, действительно, у молодежи свои интересы, молодежи хочется тусоваться. Это общая черта молодежи во всем мире. Но надо учитывать и ту среду, в которой она воспитывается, потому что…это исламская республика. То есть, в основе законодательства, в основе юридической системы, в основе всей жизни лежат нормы ислама. Ислам пропитывает всю жизнь этих людей снизу доверху. Они массово принимают участие в религиозных празднествах. Мы, живя здесь в России, даже не можем себе представить масштабы религиозных мероприятий и событий, которые происходят в Иране…Они собирают десятки миллионов человек. Нам даже просто сопоставить не с чем, насколько это массовое событие, мероприятие отметил Лукашев

Эксперт добавил, что университетская молодежь бывает склонна искать пути секулярного (светского - прим. ред.) развития для своей страны, но и она все равно сильно вовлечена в религиозную повестку.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев рассказал о трех вопросах, волнующих молодежь во все времена. Согласно его словам, у современной молодежи имеются более требовательные запросы в отношении социальных услуг и той среды, в которой они сегодня живут.