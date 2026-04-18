Москва18 апр Вести.Главное для успешных переговоров с Ираном – изучить психологию религии, святыни и запреты. Об этом ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник Института философии РАН, директор по науке Фонда Ибн Сины Андрей Лукашев.

По словам эксперта, если переговоры могут быть использованы для того, чтобы другая сторона подготовилась к более эффективному военному конфликту, то это ставит под вопрос их целесообразность.

Вполне возможно, что это просто игра, в которой невозможно выиграть. Поэтому, если говорить о них (иранцах – прим.ред.) как о переговорщиках, действительно есть особенности, которые надо учитывать. Это и национальная гордость, и культура базара, потому что для нас опять же это не очень понятно. Россия в течение многих веков своего существования – это аграрная страна... в Иране все немножко по-другому было устроено… Но главное для того, чтобы переговоры были успешными – это понимание своего оппонента. Если твой оппонент – человек религиозных взглядов, ты должен понимать, что такое психология религиозного человека, какие вещи для него святы, какие – запретны пояснил Лукашев

Эксперт дополнил, что в Иране на протяжении тысячелетий развивался этикет двора и поэтому теперь он отчасти перекочевал на уровень культуры базара и стал известен по всему миру.

Ранее Лукашев рассказал, что в Иране молодежь вовлечена в религиозную повестку вместо развлечений. Как он отметил, молодые иранцы вынуждены участвовать в различных религиозных мероприятиях, поскольку основу жизни страны составляет ислам.