Москва20 апр Вести.Суждения о поколении ЕГЭ субъективны. Так считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отмечает, что люди от 30-40 лет сейчас составляют костяк российской экономики во всех отраслях – от IT, инженерии до атомной и военной промышленности.

В интервью газете "Ведомости" Анзор Музаев дал отповедь тем, кто критикует Единый государственный экзамен.

Тот же экзамен по истории сейчас невозможно сдать, просто выучив даты, когда и что произошло. Сегодня вопросы строятся вокруг предпосылок: почему произошло то или иное событие пояснил он

По его мнению, ЕГЭ включает логическое мышление, формирует общую картину мира. Два года назад для родителей на ВДНХ из материалов экзамена были отобраны девять самых легких вопросов по истории. Верных ответов было не более 57%.

Как пример Музаев привел вопрос о юбилейной монете.

Процент решений таких заданий при незнании того, о чем идет речь, практически равен нулю заверил глава Рособрнадзора

Он пояснил, что ребенок должен рассмотреть и изучить монету, понять, какому событию посвящено изображение на ней. Чтобы выполнить такое задание, нужно хорошо разбираться в истории. Нужно выстроить в вариантах ответов логическую последовательность, выбрать или отбросить неверные суждения. Здесь, считает Музаев, просто невозможно угадать.

Ранее Музаев на примере фильма "Москва слезам не верит" отметил плюсы ЕГЭ для абитуриентов, а также назвал число тех, кто проваливает госэкзамен.