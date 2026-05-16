Песков рассказал, как начинал "в виде наказания" учить турецкий в ИСАА МГУ

Москва16 мая Вести.Пресс-секретарь президента России, выпускник Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Дмитрий Песков рассказал, что начинал "в виде наказания" учить турецкий в ИСАА.

В интервью одному из федеральных каналов Дмитрий Песков вспомнил, как при поступлении в институт не набрал необходимое количество баллов, чтобы получить право самому выбирать язык.

Да, я хотел учить арабский язык. И мне принудительно дали турецкий язык в виде наказания за низкие результаты рассказал Дмитрий Песков

Он добавил, что буквально через несколько лет усердных занятий турецким языком и в целом тюркологией понял, что "это было очень здорово".