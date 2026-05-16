Москва16 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" рассказал о счастливых студенческих временах во время учебы в Институте стран Африки и Азии МГУ имени М.В. Ломоносова.

Всегда студенты, я помню еще в советское время, ездили на практику. Большинство студентов проводили по году в странах своей специализации и потом, возвращаясь оттуда, наполнялись какими-то традициями и так далее. Это все создавало особую атмосферу рассказал Песков

Он также упомянул про традиции всего университета, конкретно востоковедческие и в целом студенческие.

[Студенческие годы запомнились] и задорным временем, временем зубрежки, и не допущением к экзаменам, и несданными зачетами. Это счастливые студенческие времена заключил Песков

16 мая ИСАА МГУ отмечает 70 лет. Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему изучал в университете турецкий язык.