Москва16 маяВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" рассказал о счастливых студенческих временах во время учебы в Институте стран Африки и Азии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Всегда студенты, я помню еще в советское время, ездили на практику. Большинство студентов проводили по году в странах своей специализации и потом, возвращаясь оттуда, наполнялись какими-то традициями и так далее. Это все создавало особую атмосферурассказал Песков
Он также упомянул про традиции всего университета, конкретно востоковедческие и в целом студенческие.
[Студенческие годы запомнились] и задорным временем, временем зубрежки, и не допущением к экзаменам, и несданными зачетами. Это счастливые студенческие временазаключил Песков
16 мая ИСАА МГУ отмечает 70 лет. Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему изучал в университете турецкий язык.