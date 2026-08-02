Москва2 авг Вести.Массовое крещение более 65000 российских военнослужащих в зоне проведения СВО с февраля 2022 года стало результатом самоотверженного служения священников-добровольцев, которые помогают воинам обрести высшие смыслы бытия и духовную опору в условиях близости смерти. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

По его словам, эта статистика наглядно доказывает: на передовой сегодня находится немало православных священников. И это крайне важно, ведь присутствие пастыря меняет внутренний настрой бойцов.

Эта цифра говорит, во-первых, о том, что там находится большое количество наших собратьев-священников. Ведь дело в том, что там, где рядом жизнь и смерть, где совсем по-другому звучат вопросы бытия: для чего я живу? Ради чего я живу и ради чего я готов умереть? И на эти вопросы бытия, конечно же, необходимо, чтобы ответил профессионал. И вот это количество крещений 65000 — это серьезная цифра. Она — результат работы капелланов, которые находятся на передовой рассказал митрополит Митрофан

Он отметил, что епархиальное руководство не издает распоряжений о командировании клириков в зону СВО и все подобные решения принимаются священниками самостоятельно и на добровольных началах.

Священники моей епархии никого не посылают туда, как говорится, по распоряжению. Наоборот, я получаю рапорты с просьбой. И я отвечаю: "Благословляется". И люди туда едут по зову сердца. Это удивительное движение, которое существует и среди людей, которые идут добровольцами — воинов, которые там обретают какие-то высшие смыслы бытия. И священники, которые там как раз выполняют свой долг, "отдают свою жизнь за други своя" либо поддерживают в полной мере тех, кто борется с силой тьмы. Мы все на стороне света и пастыри, конечно, во главе этого христолюбивого нашего воинства сказал митрополит

Ранее митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир высказал свое мнение о большом количестве военнослужащих, принявших обряд крещения в зоне проведения СВО. По его мнению, это показывает духовное перерождение тех людей, кто оказался в таких экстремальных условиях, которые заставляют задуматься о смысле жизни, вспомнить о своей душе, подумать о Творце и Создателе.