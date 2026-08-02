Москва2 авг Вести.Новая книга Патриарха Кирилла "Война. За пределами видимых причин и следствий" — это не просто богословский труд, а попытка осмыслить происходящее через призму вечного противостояния добра и зла. Об этом рассказал ИС "Вести" митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

По его мнению, в своей книге патриарх подчеркивает особую роль России: русский народ с момента своего становления был и остается народом-воином, привыкшим побеждать. Сегодня, в эпоху глобальных перемен, этот взгляд на национальную идентичность звучит как никогда актуально.

Русский народ с самого начала своего зарождения — народ-воин. Чтобы уцелеть этому народу, воину надо быть еще кроме того, воином-победителем. И это являет наша история. Всегда нападали на нас. То есть, мы всегда творили справедливость. И последние войны это доказали в полной мере. Поэтому книга Святейшего — это метафизика, это действительно очень необходимый сейчас для размышлений труд. Я думаю, что там, конечно, речь идет о добре и зле, о сути подвига, о том, в чем состоит победа рассказал митрополит Митрофан

Ранее он объяснил, что массовое крещение (более 65000 российских военнослужащих в зоне проведения СВО с февраля 2022 года) стало результатом самоотверженного служения добровольных военных священников, которые помогают воинам обрести высшие смыслы бытия и духовную опору в условиях близости смерти.