Москва2 авг Вести.Оценивая законодательные инициативы парламента Латвии по ограничению русского языка, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан заявил в интервью ИС "Вести", что борьба с языком является проявлением богоборчества.

Он отметил, что именно дар слова делает человека подобием Божьим.

Борьба с языком — это борьба с Богом. Потому что человек — это единственное существо в мире, в отличие, кроме ангелов, который обладает даром словесности. Именно приобщение человека к словесности и делает его подобием Божьим. Потому что Бог - есть Бог слова. И он даровал человеку слово и язык каждому. И бороться с этим удивительным достоянием божественным — это богоборчество. Надо беречь нам наш язык — величайшее достояние, потому что те произведения, которые даровала наша русская культура, наша литература, они несравнимы ни с чем. И мы должны этим гордиться и отстаивать его права во всем мире