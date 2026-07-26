Протоиерей связал жестокость ВСУ к мирным жителям с антихристианским воззрением Протоиерей Тимофеев о ВСУ: убивающие беззащитных теряют право называться воинами

Москва26 июл Вести.В методах ведения войны киевским режимом с применением жестокости в отношении мирных граждан наблюдаются антихристианские воззрение, отметил в беседе с ИС "Вести" доцент кафедры теологии, заведующий отделением апологетики ПСТГУ протоиерей Александр Тимофеев.

Он объяснил, почему на поле боя необходимо соблюдать принципы христианского отношения к людям.

Потому что воевать праведно очень тяжело. Русской армии очень долго пришлось учиться, и церковь этому учила столетиями… В силу того, что язычество в мировоззрении доминировало, христианские правила ведения войны были иными: ты имеешь священное право защищать свою Родину, семью, церковь, но ты должен воевать с вооруженными людьми. А когда вооруженный мужчина, который заведомо сильнее начинает воевать с мирным населением, убивать беззащитных, он в каком-то смысле теряет право называться мужчиной, воином подчеркнул протоиерей

Он также обратил внимание на расцвет язычества на Украине.

Возвращение к древнему, чудовищному, архаическому, бесовскому типу религиозности. То есть устрашать мирное население с помощью террора и тем самым психологически запугать, задавить — это сродство именно с язычеством на нынешней Украине, в ее методах ведения войны очень хорошо видно заключил священнослужитель

20 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью БПЛА пассажирский автобус в Шебекино. За медицинской помощью обратились 27 человек. Спустя пять дней ВСУ атаковали турбазу в Запорожской области. Число погибших на данный момент возросло до 11 человек.