Москва28 июн Вести.Россия является форпостом в борьбе против сил зла, которые поработили Украину, а также европейские страны. Об этом ИС "Вести" заявил главный священник в зоне СВО, кавалер трех Орденов Мужества, протоиерей Димитрий Василенков.

По его словам, атаки по мирным российским городам являются звериной тактикой ВСУ.

Зло вызывает зло, они таким образом пытаются из нас зверей сделать. У людей, которые осатанели, руки-то развязаны. А если мы сами будем отвечать злом на зло таким образом, то мы сами лишимся помощи Божьей. Все, что сейчас происходит и на Украине, и в любой другой стране, имеет именно антихристианскую суть. То есть это действительно, не побоюсь сказать, война, имеющая религиозные смыслы. Именно силы зла, которые также поработили Украину, Германию, Францию, устанавливают там свои античеловеческие законы, у них есть четкий сатанинский план порабощения мира. И Россия здесь форпост [борьбы] сказал он

Ранее сообщалось, что трехмесячная девочка была ранена при детонации дрона ВСУ в поселке под Белгородом.