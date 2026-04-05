Белик об атаке ВСУ на Севастополь в Вербное воскресенье: "словно сатанисты"

Москва5 апр Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), словно сатанисты, атаковали Севастополь в Вербное воскресенье. Такое сравнение в беседе с РИА Новости привел депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Он отметил, что для киевского режима не существует православных канонов и традиционных ценностей. Парламентарий добавил, что ВСУ специально хотели сорвать людям праздник, однако, подчеркнул Белик, у них не получится убить его "в душе русского человека".

Боевики киевского режима несколько раз атаковали Севастополь 5 апреля. В городе трижды объявляли воздушную тревогу, средства ПВО сбили восемь воздушных целей. В результате падения обломков дронов в Севастополе без света остались несколько сел.