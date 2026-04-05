Депутат Белик сравнил ВСУ с сатанистами после атак на Севастополь 5 апреля

Москва5 апр Вести.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью РИА Новости подверг резкой критике действия киевского режима после серии атак на город в Вербное воскресенье. Парламентарий сравнил ВСУ с сатанистами, отметив, что удары беспилотниками наносились целенаправленно в день важного православного праздника.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город трижды за день подвергался воздушным угрозам. Силами ПВО было сбито восемь воздушных целей. По мнению Белика, Киев стремился сорвать праздничные мероприятия и продемонстрировал полное отсутствие уважения к традиционным ценностям.