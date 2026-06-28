При детонации дрона ВСУ в белгородском поселке травмирован 3-месячный ребенок

Трехмесячная девочка ранена при детонации дрона ВСУ в поселке под Белгородом При детонации дрона ВСУ в белгородском поселке травмирован 3-месячный ребенок

Москва28 июн Вести.Трехмесячный ребенок пострадал при детонации беспилотника ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области, сообщает оперштаб региона в MAX.

Уточняется, что это произошло в пятницу, 26 июня.

Вчера родители вызвали скорую помощь для трехмесячной девочки, пострадавшей от детонации дрона в поселке Красная Яруга 26 июня говорится в публикации оперштаба в MAX

Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму. От предложенной транспортировки в стационар родители девочки отказались.

Ранее сегодня врио губернатора региона Александр Шуваев проинформировал, что за минувшие сутки противник 64 раза атаковал территорию Белгородской области. Один человек погиб и один был ранен.