Москва28 июнВести.Трехмесячный ребенок пострадал при детонации беспилотника ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области, сообщает оперштаб региона в MAX.
Уточняется, что это произошло в пятницу, 26 июня.
Вчера родители вызвали скорую помощь для трехмесячной девочки, пострадавшей от детонации дрона в поселке Красная Яруга 26 июняговорится в публикации оперштаба в MAX
Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму. От предложенной транспортировки в стационар родители девочки отказались.
Ранее сегодня врио губернатора региона Александр Шуваев проинформировал, что за минувшие сутки противник 64 раза атаковал территорию Белгородской области. Один человек погиб и один был ранен.