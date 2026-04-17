Москва17 апр Вести.Украинские беспилотники днем 17 апреля атаковали Белгород. Пострадала 10-летняя девочка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, ребенок находившийся в попавшем под обстрел автомобиле, почувствовал себя плохо. На место вызвали скорую, медики диагностировали у девочки баротравму. Пострадавшую повезли в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования.

ВСУ продолжают атаки на Белгород и Белгородский округ. Пострадал 10-летний ребенок. В Белгороде от удара дрона повреждены сразу 17 автомобилей написал Гладков в мессенджере MAX

В селах Никольское, Беловское и Репное Белгородского округа в результате атак дронов повреждения получили кровли двух частных домов и гаража, а также складского помещения. У одного легкового автомоибиля выбиты стекла и посечен кузов.