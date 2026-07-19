Москва19 июл Вести.На сегодняшний день российская молодежь все больше тянется к вере. Об этом ИС "Вести" заявил епископ Бердянский и Приморский Петр.

Мы видим, что люди не теряют интереса к вере. Очень много молодых людей тянется к вере сегодня … Наша миссия в том, чтобы мы не только внешне благоукрашали наши храмы, но и заботились о спасении своей души. То есть начали бы с себя просто. Что люди и делают. Приходя в храмы, принося покаяние, исповедуясь, причащаясь святых Христовых тайн, да как раз забота о своей душе. И если вот таких людей будет больше, то у нас совершенно изменится обстановка в стране сказал он

Ранее епископ Петр рассказал, как священнослужители переживают гонения на веру и церковь.