Патрушев: в моей жизни были моменты, когда я обращался к иконам

Патрушев рассказал о моментах, когда обращался к иконам Патрушев: в моей жизни были моменты, когда я обращался к иконам

Москва10 июл Вести.Русская православная церковь является стержнем государственности России. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко сказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

По его словам, у него были моменты в жизни, когда она обращался к православным иконам.

У меня были моменты, когда я обращался к иконам, у меня они есть. Я с большим уважением отношусь к вере. Могу привести такой пример - у меня папа и мама коммунисты. С одной стороны, эти понятия такие, несовместимые. А с другой стороны, и мама с крестиком ходила, и папа. Когда он (отец. - Прим. ред.) уходил из дома [на фронт], ему мама дала маленькую иконку. Эта иконка у него находилась в партбилете, и он всю войну вместе с партбилетом и иконкой воевал. Вроде бы это несовместимые вещи. А на самом деле совмещались рассказал он

После, добавил Патрушев, мама ему передала эту иконку, которую отец брал на фронт.

Вообще, мы должны быть благодарны Русской Православной Церкви за то, что они являются стержнем нашей государственности заметил помощник президента РФ

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в зону спецоперации была доставлена икона, подаренная патриархом Русской православной церкви Кириллом военнослужащим "Южной" группировки войск.