Икону Луганской Божией Матери доставили в зону спецоперации Подаренную патриархом икону Луганской Божией Матери привезли в зону СВО

Москва17 мая Вести.Икона, подаренная патриархом Русской православной церкви Кириллом военнослужащим "Южной" группировки войск, доставлена в зону спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

На кадрах Минобороны показано, как российские бойцы подходят к иконе и получают благословение от священника.

Отмечается, что патриарх Кирилл передал икону в главном храме ВС РФ командующему 3-й общевойсковой армией "Южной" группировки войск генерал-лейтенанту Игорю Кузьменкову​​​. Была организована доставка иконы в зону СВО с проведением молебнов для военных.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея передаст "в безвозмездное посещение" Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве иконы "Богоматерь Владимирская" первой трети XII века и "Богоматерь Донская" конца XIV века.