Минобороны: в зоне СВО провели первый воздушный крестный ход

Москва18 апр Вести.Российские бойцы провели первый воздушный крестный ход с иконой Архистратига Михаила вдоль полосы действий подразделений "Западной" группировки войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В зоне проведения специальной военной операции проведен первый воздушный крестный ход вдоль полосы действий 27-й отдельной мотострелковой бригады и 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" отмечается в сообщении

Как уточнили в ведомстве, для реализации мероприятия вертолет Ми-8 в сопровождении боевого вертолета Ка-52 проследовал вдоль линии боевого соприкосновения в полосе ответственности соединений. В полете иерей Алексей Бурцев совершил молебное пение о даровании победы.