Народные приметы: что запрещено делать в Юрьев день Юрьев день: что запрещено делать и народные приметы

Москва6 мая Вести.6 мая в народном календаре отмечается Юрьев день, посвященный великомученику Георгию Победоносцу.

С этим днем было связано множество запретов - избегали работы с шерстью и пряжей, старались не вступать в конфликты, не ссориться, не повышать голос. Любые проявления жестокости считались недопустимыми.

Женщинам не рекомендовалось заниматься волосами. Считалось, что стрижка и покраска волос в этот день может привести к болезням.

Нежелательными считались некоторые бытовые действия, например, вывешивание постельного белья.

Кроме того, не рекомендуется лениться, готовить мясные блюда, охотиться и рыбачить, работать в огороде после заката. Также нельзя проявлять нерешительность.

В народном календаре у этого праздника множество названий - Егорий Вешний, Егорий Храбрый, Праздник пастухов. Считалось, что в этот день весна окончательно вступает в свои права, а лето уже не за горами. Именно 6 мая святой Георгий "отмыкает землю", выпуская наружу жизнетворные соки, роса в этот день якобы обретает чудесную силу.

Разрешается в день Георгия Победоносца посетить храм, помолиться перед иконой святого, в том числе о воинах, а также вернуть долги, провести время с семьей, помочь ближнему.