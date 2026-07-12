Зампред ВРНС Иванов напомнил, что не рекомендуется делать в Петров день

Россиянам напомнили, чем можно заняться в Петров день Зампред ВРНС Иванов напомнил, что не рекомендуется делать в Петров день

Москва12 июл Вести.В Петров день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться и брать деньги в долг. Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Православная церковь чтит 12 июля память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По преданию, оба апостола приняли мученическую смерть в Риме во времена императора Нерона.

Как напомнил эксперт, в народной традиции праздник считался днем, когда лето достигает своего расцвета и начинает сокращаться световой день.

В этот день было принято встречать рассвет — "караулить солнце", умываться "петровой росой", которая, по поверью, дарует красоту и здоровье на весь год. Также накрывали богатые столы, так как заканчивался пост, и устраивали народные гулянья сказал Иванов

Он напомнил, что апостолу Петру, бывшему рыбаку, молятся о покровительстве в рыболовстве и морских путешествиях, а апостолу Павлу — об успехах в учебе, вразумлении и помощи в проповеди.

Он отметил, что в праздник не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться, сквернословить, а также брать или давать деньги в долг.

Кроме того, по словам зампреда ВРНС, для венчания лучше выбрать другой день – праздничные богослужения требуют сосредоточенного участия верующих. В этот день православные посещают праздничную Божественную литургию, исповедуются и причащаются.

Ранее протоиерей Максим Кокарев рассказал, какую дату в июле лучше выбрать для венчания. Он призвал воздержаться от обряда в последние дни Петровского поста.