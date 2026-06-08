Особенности на Петров пост: почему не запрещается есть рыбу

Чем Петров пост отличается от других и при чем тут рыба Особенности на Петров пост: почему не запрещается есть рыбу

Москва8 июн Вести.Сегодня, 8 июня, у православных христиан начался Петров пост, который также называют Апостольским.

Это один из четырех многодневных постов в православной церкви, который был установлен в память о святых апостолах Петре и Павле. Он продлится 34 дня – до 12 июля, пишут "Вести-Томск".

Этот летний пост считается относительно нестрогим. Его главная цель – подготовка к празднованию Дня апостолов Петра и Павла говорится в публикации

Между тем, правила питания в этот период различаются в зависимости от дня недели. Конечно, монастырский устав предполагает более строгие ограничения, однако для мирян они не обязательны.

Так, например, во вторник, четверг, субботу и воскресенье постящимся разрешается есть рыбу и морепродукты.

Такое послабление поста сделано как напоминание о том, что апостол Петр был рыбаком, что делает Петров пост более щадящим по сравнению с другими периодами воздержания.