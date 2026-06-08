Православным напомнили о начале Петрова поста в понедельник В понедельник у православных начинается Петров пост

Москва8 июн Вести.В понедельник, 8 июня, у православных христиан начнется Петров пост, продлится он до 11 июля включительно, сообщается в Telegram-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря.

В 2026 году Петров пост начинается 8 июня. Он называется так в честь святых апостолов Петра и Павла отмечается в сообщении

Начало Петрова поста всегда в понедельник через неделю после Троицы, на следующий день после праздника Всех святых. Длиться он может от 8 до 42 дней. Заканчивается всегда 12 июля (11 июля — последний день поста).