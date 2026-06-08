Зампред ВРНС Иванов: рыбу можно есть по воскресеньям в Апостольский пост

Зампред ВРНС Иванов заявил, что в Апостольский пост можно есть рыбу Зампред ВРНС Иванов: рыбу можно есть по воскресеньям в Апостольский пост

Москва8 июн Вести.В Апостольский пост разрешается есть рыбу по воскресеньям. Об этом заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

По его словам, Апостольский пост, который также называют Петровым, начался у православных христиан 8 июня, ровно через неделю после праздника Святой Троицы.

Во время поста запрещены мясо, молочные продукты и яйца. Рыба разрешается по воскресеньям, по средам и пятницам — сухоядение, то есть нужно употреблять пищу без масла сказал Иванов в комментарии NEWS.ru

Зампред ВРНС уточнил, что по субботам и воскресеньям также разрешено вино и растительное масло. Иванов подчеркнул, что пост – это не диета, а время усиленной молитвы, покаяния и добрых дел, сообщает NEWS.ru