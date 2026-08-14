Москва14 авг Вести.Православные христиане в пятницу, 14 августа, празднуют Медовый Спас. С него у верующих начинается Успенский пост, который продлится в течение ближайших двух недель.

В предстоящий период будет запрещено употреблять яйца, мясо, продукты из рыбы и молока. Также от церкви есть предписание отказаться и от растительного масла во все дни, кроме субботы и воскресенья.

Единожды в течение поста православным будет разрешено употребить рыбу. Она будет дозволена 19 августа, когда празднуется Преображение Господня.

Медовый Спас – народное название. В этот день принято приносить в храм и освящать продукты пчеловодства и благодарить за хороший урожай.

В старину освящали также воду – колодцы, родники и реки. Поэтому второе название праздника – Спас на воде.