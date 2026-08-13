Москва13 авгВести.Медовый Спас, отмечаемый 14 августа, становится датой, когда мошенники активизируются, пытаясь продать россиянам поддельный продукт или выманить деньги под предлогом предоплаты за мед. Эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская рассказала в беседе с KP.RU, как уберечь себя от обмана в период праздника.
По ее словам, мошенники совершенствуют схемы для обмана граждан, поэтому всегда надо быть начеку. Эксперт выделила 5 правил, которые следует помнить, чтобы не поддаться на уловки аферистов:
- Остерегайтесь кричащих заголовков. Если товар продают по заниженной цене или предлагают сверхвыгодные условия ("акция только сегодня"), то это повод задуматься: не хотят ли вас обманут?
- Никогда не соглашайтесь на предоплату, тем более, когда вы имеете дело с незнакомцами. Отдавайте деньги за мед только после дегустации и при личной встрече, это гарантия того, что вы останетесь довольны покупкой.
- Подозрительные ссылки в мессенджерах могут заразить ваш телефон вирусами, что позволит злоумышленникам получить доступ к вашим личным данным. Рекомендуется остерегаться гиперссылок, ведущих на незнакомые вам ресурсы.
- Никому не сообщайте код из SMS-сообщений. Мошенники используют разные предлоги, чтобы выманить у людей заветные цифры. Часто мошенники представляются продавцами и используют методы социальной инженерии - необходимо помнить об этом.
- Доверяйте, но проверяйте. Поддельные сайты фермерских хозяйств могут легко сбить с толку даже искушенного любителя меда, поэтому лучше покупать товар у проверенных производителей, адрес которых вам хорошо известен.
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