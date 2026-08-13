Эксперт Пожарская назвала 5 способов защитить себя от обмана в Медовый Спас

Эксперт Пожарская назвала 5 способов защитить себя от мошенников Эксперт Пожарская назвала 5 способов защитить себя от обмана в Медовый Спас

Москва13 авг Вести.Медовый Спас, отмечаемый 14 августа, становится датой, когда мошенники активизируются, пытаясь продать россиянам поддельный продукт или выманить деньги под предлогом предоплаты за мед. Эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская рассказала в беседе с KP.RU, как уберечь себя от обмана в период праздника.

По ее словам, мошенники совершенствуют схемы для обмана граждан, поэтому всегда надо быть начеку. Эксперт выделила 5 правил, которые следует помнить, чтобы не поддаться на уловки аферистов:

- Остерегайтесь кричащих заголовков. Если товар продают по заниженной цене или предлагают сверхвыгодные условия ("акция только сегодня"), то это повод задуматься: не хотят ли вас обманут?

- Никогда не соглашайтесь на предоплату, тем более, когда вы имеете дело с незнакомцами. Отдавайте деньги за мед только после дегустации и при личной встрече, это гарантия того, что вы останетесь довольны покупкой.

- Подозрительные ссылки в мессенджерах могут заразить ваш телефон вирусами, что позволит злоумышленникам получить доступ к вашим личным данным. Рекомендуется остерегаться гиперссылок, ведущих на незнакомые вам ресурсы.

- Никому не сообщайте код из SMS-сообщений. Мошенники используют разные предлоги, чтобы выманить у людей заветные цифры. Часто мошенники представляются продавцами и используют методы социальной инженерии - необходимо помнить об этом.

- Доверяйте, но проверяйте. Поддельные сайты фермерских хозяйств могут легко сбить с толку даже искушенного любителя меда, поэтому лучше покупать товар у проверенных производителей, адрес которых вам хорошо известен.

Ранее в Роскачестве рассказали, по каким признакам можно отличить настоящий мед от поддельного.