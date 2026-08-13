Москва13 авг Вести.Перед Медовым Спасом, который в этом году по православному календарю отмечается 14 августа, мошенники начали отправлять под видом поздравительных открыток файлы и ссылки на фишинговые сайты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Мошенники в мессенджерах и соцсетях распространяют вредоносные "праздничные открытки" и файлы. Переход по ссылкам или открытие вложений может заразить устройство пояснили специалисты

Россиянам настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам и не открывать вложения из подозрительных сообщений от незнакомцев.