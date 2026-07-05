Роскачество: настоящий мед можно отличить по консистенции, запаху и вкусу

Россиянам рассказали, как отличить настоящий мед от подделки Роскачество: настоящий мед можно отличить по консистенции, запаху и вкусу

Москва5 июл Вести.Мутная консистенция, расслоение продукта, несвойственные меду запахи и привкусы указывают на фальсификат, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

У подделки или меда плохого качества может быть мутная консистенция или расслоение, осадок, посторонний запах сообщили в организации

Вкус натурального меда сладкий, приятный, допускается небольшая горечь у некоторых разновидностей. У подделки может быть посторонний привкус. У настоящего меда должно быть ветеринарное свидетельство и российский Знак качества на упаковке.