Москва10 июн Вести.Эксперты "Комсомольской правды" назвали пять признаков, по которым можно отличить фейковые оценки и отзывы клиентов на онлайн-платформах и торговых площадках от настоящих при выборе того или иного товара.

Первым признаком фейковых комментариев является шаблонность, одинаковая структура текстов и повторяющиеся фразы в нескольких отзывах подряд. Об этом заявила Ксения Полонская, исполнительный директор компании "Крибрум", которая специализируется на мониторинге и анализе социальных медиа.

Если читаешь пять сообщений и чувствуешь, что их писал один человек, то, скорее всего, это фейк. Стоит также обратить внимание на время публикации. Например, если у компании за неделю появилось сразу 40 положительных или негативных комментариев, то это не органика сказала эксперт

Вторым признаком фейка являются подозрительно одинаковые аккаунты и оценки, подчеркнула заместитель гендиректора маркетингового агентства Markway Милена Худякова.

Пустые профили авторов отзывов, отсутствие аватаров или, наоборот, слишком идеальные аккаунты: аватар есть, профиль заполнен, человек каждый день пишет отзывы на все места, где потенциально мог быть. При этом все оценки только отрицательные или только положительные отметила Худякова

Третий признак фейка - литературное повествование, продолжила эксперт.

Иногда отзыв звучит не как клиентский опыт, а как литературный роман. "Однажды я шла по улице, увидела вывеску маникюрного салона… и так начался мой незабываемый опыт". Обычные люди про запись на маникюр так не пишут. Тут уже хочется не отзыв читать, а ждать развязку в третьей главе. заметила Худякова

Четвертый признак фальшивого отзыва - это неживая речь и отсутствие деталей товара или услуги, отметили эксперты.

В отзыве отсутствуют конкретные претензии или описание преимуществ. Товар хвалят или ругают, но не указывают ни одной детали: что было заказано, кто обслуживал, что именно понравилось или нет сказала Полонская

Пятым признаком фейка являются стоковые фото в отзыве, которые были специально созданы агрегаторами для широкого коммерческого или некоммерческого использования.

Если ощущается, что фото, прикрепленные к отзыву, подобраны из фотобанков или прикреплены без геолокации, можно попробовать найти эти изображения через поиск по картинкам. Как правило выясняется, что их уже использовали где-то еще подытожила Полонская

Как отмечается в материале, даже плохой отзыв, оставленный на онлайн-платформах по продаже товаров и услуг, может стоить потерю десятков клиентов в месяц, особенно представителями малого и среднего бизнеса. Поэтому предприниматели готовы платить за большой объем фальшивых положительных отзывов и оценок, чтобы улучшить свою репутацию в сети, пусть даже таким нечестным способом.