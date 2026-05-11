Роскачество: в напитках со льдом могут содержаться возбудители кишечной палочки

Москва11 мая Вести.Летние прохладительные напитки со льдом могут содержать возбудителей кишечной палочки. Об этом сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с ТАСС.

По ее словам, на безопасность льда влияет соблюдение правил гигиены при его изготовлении, а также качество воды.

Если лед был сделан из некипяченой водопроводной воды, использовались грязные формы или немытые руки — в напитке могут оказаться возбудители кишечных инфекций. Кроме того, влияет состояние ледогенераторов — если они редко проходят санитарную обработку, это повышает риск возникновения кишечных заболеваний у потребителей объяснила эксперт

Стеценко добавила, что низкие температуры хотя и подавляют процесс роста большинства бактерий, но полностью их не уничтожают. Поэтому лед можно делать исключительно из питьевой бутилированной или предварительно прокипяченной воды.

Если же речь о домашней морозильной камере, необходимо использовать для заморозки и хранения закрытые контейнеры и не позволять льду для напитков соприкасаться с сырыми продуктами, откуда на него может попасть сок, передавая возбудителей.