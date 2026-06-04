Россиянам объяснили, что нужно говорить детям и пожилым о кибермошенниках Эксперт Белова объяснила, как разговаривать о цифровом мошенничестве с детьми

Москва4 июн Вести.Разговор с детьми и пожилыми родственниками на тему цифрового мошенничества должен приносить пользу, а не сводиться к формальностям. Об этом сообщила замглавы СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.

В беседе с RT она рассказала, что близких нужно не запугивать, а разбирать с ними конкретные ситуации. Если случай обмана уже произошел, то следует обсудить, какие были допущены ошибки.

С детьми разговор о том, как могут выманивать средства или доступ к аккаунтам, часто либо откладывают, либо сводят к коротким запретам вроде "никуда не заходи" и "никому ничего не говори". В итоге ребенок не понимает, в каких именно случаях его пытаются обмануть сказала Белова

По словам специалиста, дети должны понимать, что всегда могут обратиться за советом ко взрослым. Поэтому важно не повторять ребенку список запретов, а объяснить, в какой момент нужно остановиться и прекратить общение с аферистами, заключила Белова.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники продолжают похищать Telegram-аккаунты россиян через уведомления о якобы скором удалении аккаунта в мессенджере.