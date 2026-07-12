Зампред ВРНС Иванов рассказал, что не рекомендуется делать в Петров день 12 июля

Россиянам перечислили, что не рекомендуется делать в Петров день Зампред ВРНС Иванов рассказал, что не рекомендуется делать в Петров день 12 июля

Москва12 июл Вести.Православная церковь 12 июля отмечает день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а в народной традиции этот день называли Петровым днем. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов рассказал, что можно, а что нельзя делать в этот день.

В комментарии NEWS.ru Иванов отметил, что именно с Петрова дня лето входит в зенит и начинается убывание светового дня.

Накрывали богатые столы, так как заканчивался пост, и устраивали народные гулянья. При этом важно помнить, что в великий праздник не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться, сквернословить, заниматься рукоделием, а также брать или давать деньги в долг сказал Иванов

Он также добавил, что церковь не приветствует венчание в этот день, поскольку праздничные богослужения требуют сосредоточенного участия.

Петр, как указал Иванов, был первым учеником Христа. Павел же сначала был гонителем христиан, но пережил чудесное обращение, став одним из самых ревностных проповедников Евангелия.

В этот день церковь почитает их вместе, подчеркивая, что их труды заложили фундамент христианства, а их послания до сих пор наставляют нас в вере добавил Иванов

Он также заметил, что Петру, который был рыбаком, люди молятся о покровительстве в рыболовстве и морских путешествиях. Павлу, великому богослову, молятся об успехах в учебе, о вразумлении и о помощи в проповеди.