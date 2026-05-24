В России 24 мая отмечают День святых Кирилла и Мефодия Россиянам разъяснили, что в День Кирилла и Мефодия нельзя пересчитывать деньги

Москва24 мая Вести.В воскресенье, 24 мая, православная церковь и народный календарь чтят память святых просветителей Кирилла и Мефодия, а также священномученика Мокия. В России отмечается День славянской письменности и культуры.

Об этом пишет газета "Аргументы и факты".

Этот день, известный в народной традиции как Мокий Мокрый, считается важной вехой для прогнозирования погоды и соблюдения ряда строгих правил, направленных на сохранение семейного благополучия.

Специалисты по народной культуре и этнографы указывают, что текущую дату следует посвятить укреплению родственных связей и завершению ранее начатых проектов. Согласно старинным убеждениям, вода в этот день наделена особой очистительной силой. В частности, считается добрым знаком попасть под дождь или посетить баню, так как такие процедуры, по мнению предков, способствуют укреплению здоровья и избавлению от негативной энергии.

При этом эксперты в области фольклора предупреждают о существовании жестких запретов. Главным табу дня является любая работа на земле: считается, что пахота или сев в это время могут навлечь на посевы разрушительный град. Также не рекомендуется инициировать новые бизнес-проекты, подписывать договоры или совершать крупные покупки, поскольку их результат может оказаться убыточным или разочаровывающим.

В сфере личных отношений день также характеризуется как неблагоприятный для новых начинаний. Исследователи традиций отмечают, что 24 мая — неудачный период для признаний в любви, помолвок и свадеб, так как созданные в это время союзы могут быть недолговечными. Кроме того, народные приметы предостерегают незамужних девушек от уборки дома веником, связывая это с риском "вымести" потенциальных женихов.

Особое внимание в этот день уделяется финансовой гигиене и безопасности. Специалисты напоминают о нежелательности денежных займов и пересчета наличности, что, согласно поверьям, может привести к финансовой нестабильности. Также старинные инструкции рекомендуют воздержаться от пребывания у открытых водоемов в вечерние часы из-за мифологических представлений о пробуждении опасных водных духов.

Характер погоды в этот день служит ключевым индикатором на весь летний сезон. В народе принято считать, что именно по состоянию природы на Мокия можно с высокой точностью определить, каким будет предстоящее лето.

