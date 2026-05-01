Священник Борисов: в Церкви могут осуждать труд, если он разжигает ненависть

Священник объяснил, какой труд осуждает Церковь Священник Борисов: в Церкви могут осуждать труд, если он разжигает ненависть

Москва1 мая Вести.Доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов рассказал РИА Новости, что Церковь может осуждать труд, если он направлен на разжигание ненависти и хаоса, а также на удовлетворение эгоистических потребностей.

По его словам, Православная Церковь видит в труде, прежде всего, сферу творческого раскрытия человека.

Трудовая деятельность может подвергнуться и осуждению. Прежде всего, тогда, когда она направлена на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигает ненависть и хаос объяснил священнослужитель

Отец Антоний отметил, что после грехопадения Адама и Евы творческая составляющая труда ослабла, и он стал для падшего человека преимущественно способом добывания средств к пропитанию.

При этом труд, по его словам, может приносить радость, когда способствует развитию личности и укреплению в мире Божественной гармонии.

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