Москва1 маяВести.Проведенный компанией SuperJob анализ базы вакансий показал, что максимальное зарплатное предложение для дворника в Москве составляет 108 тысяч рублей, передает РИА Новости. Причем, это сумма "на руки", после уплаты налогов.
Кроме того, в некоторых случаях работодатель готов обеспечивать кандидатов жильем, а также предоставляет спецодежду.
Зарплатное предложение … для вакансии дворник/уборщик в Москве – 76,5-108 тысяч рублейговорится в сообщении
Отмечается также, что это несколько выше по сравнению с аналогичной вакансией в Петербурге, где потенциальному соискателю готовы предложить зарплату 70,9 тысячи рублей.