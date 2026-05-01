Дворнику в Москве предлагают максимальную зарплату в 108 тысяч рублей

Названа максимальная зарплата московского дворника Дворнику в Москве предлагают максимальную зарплату в 108 тысяч рублей

Москва1 мая Вести.Проведенный компанией SuperJob анализ базы вакансий показал, что максимальное зарплатное предложение для дворника в Москве составляет 108 тысяч рублей, передает РИА Новости. Причем, это сумма "на руки", после уплаты налогов.

Кроме того, в некоторых случаях работодатель готов обеспечивать кандидатов жильем, а также предоставляет спецодежду.

Зарплатное предложение … для вакансии дворник/уборщик в Москве – 76,5-108 тысяч рублей говорится в сообщении

Отмечается также, что это несколько выше по сравнению с аналогичной вакансией в Петербурге, где потенциальному соискателю готовы предложить зарплату 70,9 тысячи рублей.